CD Projekt RED hatte zum Sammelkartenspiel Gwent: The Witcher Card Game zum Start in die diesjährige gamescom in Köln zwei Ankündigungen im Gepäck. Euch erwartet künftig eine Singleplayer-Kampagne namens "Thronebreaker"; zudem kommen eSportler in einer Turnierreihe auf ihre Kosten.

Mit "Thronebreaker" wurde die erste Einzelspieler-Kampagne zu Gwent: The Witcher Card Game auf PC, PS4 und Xbox One offiziell angekündigt. Dabei wird die königliche Geschichte von Meve, einer Kriegsveteranen-Königin von zwei Nördlichen Königreichen, erzählt. Mit Blick auf die bevorstehende Invasion sieht sie sich dazu gezwungen, erneut den Kriegspfad einzuschlagen und begibt sich auf eine dunkle Reise der Zerstörung und Rache.

In der Kampagne entdeckt und erforscht ihr neue sowie noch nie zuvor gezeigte Abschnitte aus der Welt von The Witcher. Die damit verbundenen Quests sollen fordernd und tiefgründig zugleich sein, wobei euch detailverliebte Kämpfe erwarten sollen. Diese bringen neue Spielaspekte und Abläufe in das Spiel ein. "Thronebreaker" soll im weiteren Verlauf des Jahres für PC, Xbox One und PS4 veröffentlicht werden, einen Termin nannte man zunächst aber noch nicht.

Daneben kündigten die Macher auch Gwent Masters an. Unter diesem Oberbegriff organisiert CD Projekt RED einen Saison-Spielmodus mit einer ganzen Reihe von offiziellen und lizenzierten eSports-Turnieren. Am Ende wird es ein großes Finale geben, in dem der erste Gwent World Champion gekürt wird. Alle Infos zum Wettbewerb gibt es unter masters.playgwent.com nachzulesen.