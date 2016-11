Nach The Witcher 3 steht als nächster Teil der Franchise das Sammelkartenspiel Gwent ins Haus. Dieses will auch mit einer gelungenen musikalischen Untermalung punkten, von der ihr euch nun schonmal selbst überzeugen könnt.

CD Projekt RED hat heute nämlich das EP-Minialbum rund um Gwent: The Witcher Card Game bei den beliebtesten Musik-Streamingdiensten verfügbar gemacht. Enthalten sind dabei diverse Stücke von Mikolai Stroinski und Marcin Przybylowicz, dem Komponisten des mit zahlreichen Awards ausgezeichneten Soundtracks von The Witcher 3: Wild Hunt samt Erweiterungen.

Das EP-Minialbum steht euch via Spotify, Apple Music, iTunes, Google Play Music, Tidal, Deezer und weiteren Anbietern zum Reinhören zur Verfügung. Marcin Przybylowicz, Music Director bei CD Projekt RED, kommentiert die Veröffentlichung wie folgt: "Gwent ermöglicht uns die Rückkehr in die Welt des professionellen Monsterjägers Geralt von Riva, diesmal jedoch in einem anderen Spiel. Wir haben uns erneut mit der Folk-Band Percival zusammengetan. Gemeinsam arbeiten wir an Musik, die ein ausgeprägtes Witcher-Gefühl transportiert, aber auch in ein neues Genre passt – und wir hoffen, dass Spieler beim Zuhören Spaß haben werden."

Gwent: The Witcher Card Game - Closed Beta Trailer Anlässlich der geschlossenen Beta-Testphase von Gwent gibt es auch einen frischen Trailer für euch.