Nach dem Erfolg von Hearthstone hat sich auch CD Projekt RED dazu entschieden, mit Gwent: The Witcher Card Game ein Sammelkartenspiel ins Rennen zu schicken. Nun gibt es ein kompetitives neues Turnierformat.

Am Wochenende gab CD Projekt RED nun den Startschuss für das erste kompetitive Turnierformat in Gwent: The Witcher Card Game, das sogenannte Challenger Tournament. Dieses lockt Spieler mit einem Preispool von 100.000 US-Dollar.

Passend zu diesem Turnier wurde auch das kompetitive Spielformat im Sammelkartenspiel eingeführt. In diesem müssen Spieler vier Decks bauen, wobei diese von jeweils anderen Fraktionen stammen müssen. Ein Deck des Gegners lässt sich für ein Spiel ausschließen, wobei die Decks geheim gehalten werden. Aus den verbleibenden drei Decks wählt der Spieler dann eines aus, um eine erste Partie zu bestreiten.

Das Sieger-Deck lässt sich dann nicht in einem weiteren Match einsetzen, Verlierer-Decks jedoch schon. Diese können in weiteren Partien dann aber auch ausgetauscht werden. Matches werden in einem Best-of-5-Format ausgetragen, so dass ihr einen Gegner mit allen drei verbleibenden Decks schlagen müsst. Im Finale treten dann die besten acht Spieler im Single-Elimination-Format gegeneinander an.