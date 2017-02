CCP Games hat seinem Virtual-Reality-Titel Gunjack 2: End of Shift ein größeres neues Update verpasst, das auch neue Inhalte mit sich bringt.

Der im Sci-Fi-Universum von EVE Online angesiedelte VR-Weltraum-Shooter Gunjack 2: End of Shift hat von den Machern ein neues Update spendiert bekommen. Dabei erhält das auf der Unreal Engine 4 basierende Spiel auch neue Inhalte, die Käufern kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Unter anderem soll dadurch auch der Wiederspielbarkeitswert gesteigert werden.

So erwarten euch neue Herausforderungen, in denen ihr im Wettbewerb um den Punkterekord in einer per Mutator verbesserten Mission antretet. Mutatoren verändern die Charakteristiken einer Herausforderung bedeutend, so dass ihr euch schnell anpassen müsst.

Die Tagesschicht wurde in eine Wochenschicht umgewandelt, in der jede Woche nun sieben rechnerisch erzeugte, neue Missionen bereit stehen, an denen ihr euch versuchen könnt. Die Rekorde für jede Mission werden in einer Rangliste angezeigt und die besten Spieler erhalten Belohnungen. Ein neues Progressionsystem samt Waffen-Upgrades und der Möglichkeit, den Pyro Slicer freizuschalten, dürfen ebenfalls nicht fehlen. Für mehr strategische Tiefe soll das Ladesystem sorgen, das euch die Modifizierung von Waffenzuladungen ermöglicht.