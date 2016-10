CCP Games hat mit Gunjack bereits einen VR-Titel im EVE-Universum veröffentlicht; nun wurde eine Fortsetzung offiziell angekündigt.

In einer Pressemeldung kündigte das Entwicklerstudio heute Gunjack 2: End of Shift offiziell an. Dabei handelt es sich um ein direktes Sequel zum VR-Shooter Gunjack, der aktuell für Samsung Gear VR, Oculus Rift und HTC Vive erhältlich ist. Gunjack 2: End of Shift soll im November 2016 veröffentlicht werden, dieses mal exklusiv für Googles neu angekündigte VR-Plattform Daydream.

Entwickelt wird Gunjack 2 derzeit vom CCP-Studio in Shanghai. Dabei legt man Wert auf eine nahtlose Einbindung des Daydream-Controllers, mit dem ihr auf Schwärme von Gegnern zielen und diese abschießen könnt. Auch Spezialwaffen sollen mit dem Controller strategisch eingesetzt werden können. Durch täglich neue Missionen soll euch der Titel auch länger zum Zocken motivieren.