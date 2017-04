Bandai Namco bringt die in Japan erfolgreiche Gundam-Reihe auch endlich in den Westen. Das Kampfspiel Gundam Versus soll im Herbst diesen Jahres bei uns erscheinen

Gute Neuigkeiten für Gundam-Fans. Bandai Namco will den Titel Gundam Versus endlich auch in den Westen bringen. Das Spiel soll im Herbst diesen Jahres sowohl in den USA als auch in Europa veröffentlicht werden. Bisher mussten Fans der Reihe immer auf einen Japan-Relase warten und sich den Titel dann für viel Geld importieren.

Gundam Versus ist ein Kampfspiel, das auf der Reihe Mobile Suit Gundam basiert. Darin tretet ihr in in 2-vs-2 oder auch 3-vs-3-Matches gegeneinander an. Dabei stehen euch unterschiedliche Mechs mit ganz verschiedenn Fähigkeiten zur Verfügung.