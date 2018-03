Erste Details zur vierten Ausgabe von Activisions 'Guitar Hero'-Serie wurden nun im amerikanischen Spielemagazin Game Informer veröffentlicht. Konkrete Informationen zum Veröffentlichungsdatum und den Plattformen liegen noch nicht vor, es lässt sich aber vermuten, dass der Titel wie schon Teil drei auf PC, PlayStation 3, Xbox 360 und Wii im Weihnachtsgeschäft veröffentlicht wird.

Erste Hinweise gibt es dafür zum Drumkit. Das besteht aus drei Pads, zwei erhöhten Becken und einem Pedal. Wer mitgezählt hat, wird erkennen, dass das 'Rock Band'-Äquivalent ein Element weniger hat, zudem setzt es auf vier Pads und hat keine Becken - Kompatibilität zwischen den Spielen sollte man also nur bedingt erwarten. Die Drum-Pads von 'Guitar Hero 4' sollen zudem kabellos und Druck-sensitiv sein. Das bedeutet, dass das Spiel es erkennen wird, wie stark ihr trommelt. Neben einem Drummer dürft ihr in Zukunft übrigens auch noch einen Sänger in die Band holen.

Als neues Feature wurde zudem der Studio Mode genannt. In diesem dürfen Spieler ihre eigenen Songs produzieren. So könnt ihr nicht nur eigene Lieder erstellen, sondern diese dann auch später anderen 'GH4'-Fans zur Verfügung stellen. Anfangs soll es möglich, nur fünf Lieder anzubieten. Sollten diese Songs aber von den Fans eine entsprechend gute Einschätzung erhalten, dürfte dieses Limit auch nach oben rutschen.

Weitere Informationen und erste Bilder zu 'Guitar Hero 4' werden in den nächsten Wochen erwartet. Spätestens zur Games Convention im August dürfte entsprechendes Material vorliegen.