Wer bislang noch einen Bogen um Guitar Hero Live gemacht hat, der kann sich das Musikspiel künftig in Form eines neuen Pakets sichern.

Activision kündigte nun das Supreme Party Edition Bundle des Spiels an, welches ab dem 21. Oktober erhältlich sein soll. Enthalten sind unter anderem zwei Gitarren-Controller sowie eine große Auswahl aus über 500 Songs verschiedener Genres.

Das neue Bundle ist sowohl für PS4 als auch für Xbox One erhältlich. Die Trackliste enthält Songs unter anderem von The Rolling Stones, The Black Keys, Queen, Green Day, Red Hot Chili Peppers, Fall Out Boy, Pearl Jam, Bruno Mars, Weezer, Iggy Pop, Alt-J, Jet, ZZ Top, Rage Against the Machine, Megadeth, The Strokes, Royal Blood, Ed Sheeran, Gary Clark Jr. und vielen mehr. Die komplette Liste findet ihr auf dieser Webseite. Dank der zwei Gitarren könnt ihr mit Freunden direkt gemeinsam losrocken.