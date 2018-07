Der Termin von Guacamelee! 2 ist bekannt. Bereits im nächsten Monat könnt ihr das zweite Abenteuer von den DrinkBox Studios erleben.

Die DrinkBox Studios haben den Veröffentlichungstermin von Guacamelee! 2 bekannt gegeben. Bereits im nächsten Monat erscheint der Titel für PC und Konsolen.

Das Sequel zum Plattformer-Hit versetzt euch erneut in die Rolle vom Luchador Juan Aguacate. In dem Metroidvania-Abenteuer entdeckt ihr eine Welt, die von mexikanischer Kultur und Folklore inspiriert wurde. Euer Charakter lernt neue Fähigkeiten, muss Plattformpassagen überwinden und stellt sich im Kampf zahlreichen Feinden. Ebenfalls wird ein Koop-Modus für bis zu vier Spieler unterstützt und Mitspieler können jederzeit am Abenteuer teilnehmen. Ein neues Trainer-System versorgt euch mit Herausforderungen und solltet ihr diese erfolgreich absolvieren, dann werdet ihr mit neuen Fertigkeiten belohnt.

Guacamelee! 2 erscheint am 21. August 2018 für die PlayStation 4 und PC via Steam zum Preis von 19,99 Euro. Abonnenten von PlayStation Plus können den Titel derzeit mit 20 Prozent Rabatt vorstellen und zahlen somit nur 15,99 Euro.