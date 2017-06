Die ehemaligen Entwickler der Payday-Reihe haben sich unter dem Namen 10 Chambers Collective neu zusammengetan und ihr erstes Spiel angekündigt. Das hört auf den GTFO und wird ein Koop-Action-Titel mit Horror-Szenario für bis zu vier Spieler.

Das Entwicklerstudio 10 Chambers Collective hat heute offiziell sein Erstlingswerk angekündigt. Es hört auf den Namen GTFO (Get the F**k Out!) und soll kein Spiel für jedermann sein. Der Entwickler beschreibt es als „4-Spieler-Hardcore-Koop-Action-Horror-Ego-Shooter“. Der erste Trailer verrät noch nicht viel. Einzig ein kryptische Fotos sind zu erkennen.

Der Titel soll euch und eure Mitstreiter vor sich ständig verändernde Herausforderungen stellen und eure Fähigkeiten auf die Probe stellt, euch passend auszurüsten und euch an die Begebenheiten anzupassen. Das 4-Spieler-Erlebnis, das bereits in Payday eingeführt wurde, soll dadurch noch weiter ausgebaut werden.

Hinter dem Studio stecken einige führende Köpfe der ehemaligen Studios Overkill Software, die sich bereits für die Payday-Reihe verantwortlich zeigten. Abgesehen von dem Teaser-Trailer gibt es noch kaum Informationen zum Spiel. Auch ein Release-Termin wurde noch nicht angegeben, soll aber im Laufe des Jahres noch folgen.