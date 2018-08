Rennspiel-Fans bekommen noch in diesem Jahr mit GRIP: Combat Racing einen neuen Titel an die Hand. Der Racer hat jetzt einen konkreten Release-Termin.

Wired Productions hat heute den Veröffentlichungstermin für das futuristische Rennspiel GRIP: Combat Racing bekannt gegeben. Bis dato war der Titel nur für das laufende Jahr 2018 zugesichert gewesen; jetzt ist das auch endgültig fix.

Sowohl auf dem PC als auch auf Konsolen soll GRIP von Entwickler Caged Element demnach ab dem 06. November 2018 zu haben sein. Unterstützt werden neben dem PC auch Xbox One X, Xbox One, PS4, PS4 Pro und die Switch von Nintendo. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft könnt ihr euch daher in arcadelastige Rennen stürzen.

Für eure Rennen stehen euch 15 verschiedene Wagen mit unterschiedlichen Eigenschaften zur Wahl. Diese sind entweder besonders agil aber wenig widerstandsfähig, oder aber auch kraftvoll und schwer gepanzert. Diese dürft ihr auf 22 unterschiedlichen Strecken in fremden Welten fahren; ein breites Waffenarsenal unterstützt euch im Rennverlauf. Die Höchstgeschwindigkeiten der Vehikel liegen bei 1.200 km/h. Technisch kommt die Unreal Engine 4 zum Einsatz.