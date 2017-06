Von den Machern von Don't Starve und Mark of the Ninja wurde heute im Rahmen der E3 der nächste, neue Titel angekündigt.

Mit Griftlands wagt sich das Studio an ein RPG im bunten, Comic-artigen Look und rundenbasierten Kämpfen, bei dem eure Entscheidungen im Vordergrund stehen werden. Weitere Informationen sollen in den kommenden Wochen und Monaten bekannt gegeben werden.

Als Veröffentlichungszeitraum wird derzeit Ende 2017, Anfang 2018 grob angepeilt.