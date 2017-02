Neues Rollenspiel von Spiders in Sicht

Das Studio Spiders (Technomancer, Bound by Flame) arbeitet an einem Rollenspiel namens GreedFall, das nun in Form eines Teasers nebst einiger Infos vorgestellt wurde.

GreedFall will euch in eine Welt voller Magie und Abenteuer versetzen, die vor allem durch die Zeit des Barock im 17. Jahrhundert inspiriert wurde, sowohl was Waffen und Ausrüstung als auch Art Design angeht.

An der Seite von Siedlern, Schatzjägern und Söldnern begebt ihr euch zu einer abgelegenen Insel, die voller Schätze und Geheimnisse stecken soll. Schnell kommt es zu Konflikten zwischen den Siedlern und den Eingeborenen, die von übernatürlichen Wesen und Manifestationen der Magie der Insel beschützt werden.

GreedFall soll im Kern ein Rollenspiel sein, das auf Interaktionen setzt und mehrere Wege für die Lösung von Quests und Aufgaben bieten soll. So könnt ihr euch mit Kampf, Diplomatie, Betrug oder Heimlichkeit durchsetzen. Die Aktionen sollen sowohl die Spielwelt als auch das Verhältnis zu den NPC-Fraktionen auf der Insel beeinflussen.

Bei GreedFall handelt es sich um das bisher umfangreichste Projekt des Studios. Als Releasetermin wird das kommende Jahr 2018 angepeilt.