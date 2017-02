Der Zusatzinhalt rund um Raven für Gravity Rush 2 hat einen Termin erhalten. Die Erweiterung erscheint bereits im nächsten Monat kostenlos.

Die kostenlose Erweiterung für Gravity Rush 2 hat einen Termin erhalten. Die Geschichte rund um Kats Partner Raven erscheint bereits im nächsten Monat. Im DLC kämpft ihr mit Raven, um die verlorenen Kinder zu befreien, die am Ende des ersten Teils in der Arche zurückgelassen wurden. Neben der Geschichte bietet der Zusatzinhalt auch kleinere Neuerungen. So wird das Maximallevel einer Mine von 30 auf 50 und der Seltenheitsfaktor von Talismanen erhöht.

Gravity Rush 2 ist exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich. Der Raven-DLC erscheint am 21. März und ist kostenlos.