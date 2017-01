Gravity Rush 2 steht für die PlayStation 4 in den Startlöchern und schon jetzt äußert sich der Director über die Zukunftspläne. Dabei geht es nicht nur um die Serie sondern auch um das Team dahinter.

In einem Interview hat sich Keiichiro Toyama, der Director von Gravity Rush 2, über die zukünftigen Pläne der Reihe geäußert. "Es ist noch ein weißes Blatt, aber ich fühle mich derzeit, als habe ich alles in diesen Titel hineingesteckt. Sollte ich ein weiteres Sequel in Angriff nehmen, dann möchte ich etwas Neues. Falls es beispielsweise neue Hardware erlauben wird, bestimmte Dinge auf eine neue Art und Weise auszudrücken, dann möchte ich es machen", erklärt Toyama.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs äußerte er sich außerdem über die Pläne des Teams hinter Gravity Rush 2. "Das Team ist in gutem Zustand. Ich möchte ihre Stärken weiterhin für einen neuen Titel nutzen. Ich habe noch nicht über ein neues Spiel nachgedacht, aber ich denke es wird keine wesentlichen Unterschiede zu meiner bislang verfolgten Richtung aufweisen. Ich denke es wird ein Action-Adventure werden", so Toyama.

Gravity Rush 2 erscheint am 18. Januar für die PlayStation 4.