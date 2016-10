Mit dem Rockstar-Editor für den PC lassen sich ganze Welten nach eigenem Gutdünken basteln. Er bietet außerdem eine interessante Umwelt für physikalische Experimente nach den im Grand-Theft-Auto-V-Universum geltenden Gesetzen. Können 100 Panzer einen Zug stoppen? Wir präsentieren euch die verrücktesten Versuche.

Mensch vs. Straßenbahn

In Grand Theft Auto V ist die Trambahn ein eher gemächliches Verkehrsmittel. Was aber, wenn die Bremsen mal versagen? Dann wird aus dem öffentlichen Verkehrsmittel schnell ein unaufhaltsamer Todeszug. Da hilft nur noch ein Bremsvorgang von außen. Was macht der besorgte Bürger von Los Santos also? Er reiht immer mehr Menschen vor die Straßenbahn, um ein Unglück zu verhindern. So viel Sorge um das übergeordnete Wohl lässt sogar das gemütliche Verkehrsmittel verzückt tanzen.

100 Panzer vs. 1 Zug

Der Zug zählt bekanntermaßen zu den GTA-Naturgewalten. Ihm ist nichts entgegenzusetzen. Schon unzählige Versuche, ihn zu stoppen, sind gescheitert. Schafft es ein einzelner Panzer auf den Gleisen, die heranrasende Lok zum Stehen zu bringen? Sicher nicht! Wie sieht es dagegen mit 100 Panzern aus, die in einem Tunnel aneinandergereiht wurden, wo es keine Möglichkeit gibt, die Panzer einfach beiseite zu fegen? Das muss doch reichen! Andernfalls ist kein Kraut gegen das Schienenfahrzeug gewachsen. Das Ergebnis hättet ihr sicher nicht erwartet:

Moment mal, wenn es schon nichts gibt, das einen Zug aufhalten kann, was passiert dann wohl, wenn die eine Naturgewalt auf die andere prallt? Gesagt, getan. Im folgenden Video wird eine Lok vor den heranrollenden Zug gestellt. Doch noch behält das fahrende Metallungeheuer mit seinen vielen Waggons die Oberhand. Was wir brauchen, sind also mehr Waggons. Siehe da, auch Götter können offensichtlich gestürzt werden.

Massentourismus auf der Yacht

Der YouTuber RZED hat sich gefragt, ob die magische Zahl von 100 Menschen ausreicht, um eine Yacht zu versenken. Mit bewundernswerter wissenschaftlicher Sorgfalt platziert er die Menschentraube auf dem Bug des Schiffs. Was anschließend passiert, überrascht wohl kaum. Während die Yacht mit der Würde eines sterbenden Wals Richtung Meeresgrund sinkt, schleudert es einige unfreiwillige Passagiere in die Weiten des Ozeans.

Die Zukunft für Billigflieger

RZED forscht mit dem Rockstar-Editor zu Land, zu Wasser und natürlich auch in der Luft. Was macht man, wenn Fluggesellschaften nicht mit dem Ansturm auf Frühbucherrabatte rechnen? Richtig, den Passagieren Stehplätze anbieten. Nach mehreren Fehlstarts mit kleineren Maschinen gelingt der entscheidende Durchbruch in der Massenbeförderung und zahllose Fluggäste dürfen sich unter leichten Komfortabstrichen auf eine billige Reise freuen. Sogar als es während des experimentellen Fluges zu Turbulenzen kommt, bleiben einige Schnäppchenjäger eisern.

Massenmörder mit einem Schuss?

Eine von Moral befreite Wissenschaft wird nicht nur in BioShock angestrebt, auch der Rockstar-Editor eignet sich zur Erprobung fundamentaler Gedankenspiele der Waffen-Lobby. Alles nur, um den Wissensdurst der Menschheit zu stillen, versteht sich. Durch wie viele Personen dringt eine einzige mit einem Scharfschützengewehr abgefeuerte Patrone? Ein Gewehr eignet sich offenbar doch nicht so ganz als Massenvernichtungswaffe.

Können 100 Menschen ein Flugzeug stoppen?

Was Menschen alles vollbringen können, wenn sie zusammenarbeiten: Häuser erbauen, Regierungen stürzen oder für einen guten Zweck demonstrieren. Eine der wichtigsten Fragen ist aber, ob genügend Menschen es schaffen, ihren Willen, oder zumindest ihre sich anhäufenden Körper, einem landenden Airbus entgegenzustellen und das Flugzeug zu stoppen? Was wäre es für eine Welt, wenn ein GTA-V-Spieler noch nicht die Antwort auf diese Frage gesucht hätte?