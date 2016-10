Jahrelang haben viele Fans von Grand Theft Auto Online genau dieses Feature gefordert: in Los Santos mit dem eigenen Motorradclub die Straßen unsicher machen. Seit dieser Woche kann man sich die kostenlose Erweiterung Grand Theft Auto Online: Bikers für PlayStation 4, Xbox One und PC herunterladen. Werden jetzt Biker-Träume wahr?

Bis zur Erfüllung des Biker-Traums dauert es allerdings eine Weile. Wer seinen eigenen Motorradclub gründen möchte, muss tief in die Tasche greifen. Nicht zwingend für das Clubhaus, diese Immobilien gibt es vergleichsweise günstig. Im Anschluss besitzt ihr dann eine ranzige Anlaufstelle für eure Kollegen. Wer Extras wie einen Waffenschrank oder eine spezielle Einrichtung möchte, muss noch mal ein paar GTA-Dollar-Scheine drauflegen.

Wer knapp bei Kasse ist, dem sei geraten, erneut die Heists abzuarbeiten. Eingefleischte GTA-Zocker werden garantiert in Geld schwimmen und brauchen sich dementsprechend wenig Sorgen zu machen. Das eigene Clubhaus ist aber natürlich nur der Anfang. Als Club-Präsident nehmt ihr verschiedene Aufträge an, die meisten lassen sich aber nur in Public-Sitzungen durchführen. Alternativ könnt ihr euch mit anderen Clubs bekriegen. Richtig interessant wird es erst, wenn ihr in verschiedene Business-Möglichkeiten investiert.

Ähnlich wie zuvor in Further Adventures in Finance & Felony besorgt ihr die Waren, die für euer neues Standbein benötigt werden. Wenn eure Mitarbeiter dann mit der Arbeit fertig sind, lässt sich der Kram verkaufen. Neben Hanfplantagen und Meth-Laboren stehen auch Dokumenten- oder Geldfälschereien zur Wahl. Die Materialien zum Herstellen der von euch ausgewählten Ware könnt ihr entweder kaufen oder in PvE-Missionen ergaunern.

Mehr Drahtesel!

Bis dato war die Auswahl an Motorrädern recht limitiert. Mit dem neuen Update gibt es zwölf neue motorisierte Zweiräder, die zum Verkauf stehen. Ein neues Quad ist ebenfalls mit dabei. Übrigens: Wer mit seinen Brüdern aus dem Motorradclub in Formation fährt, bei dem werden Lebensenergie sowie Körperpanzerung regeneriert, auch etwaige Schäden am Motorrad werden wie durch Zauberhand repariert. Während der Fahrt lassen sich im Stile des Rennspielklassikers Road Rash mit diversen Nahkampfwaffen Störenfriede ausschalten.

Nach den ersten Stunden mit dem neuen Update fällt der erste Eindruck positiv aus. Zwar muss man wieder etwas tiefer in die Tasche greifen, um auf den Biker-Zug aufzuspringen, aber der neue Motorradclubaspekt erweitert Los Santos um eine interessante Facette. Natürlich hilft es, wenn ihr auf das Motorradclubszenario steht. Mal sehen, was Rockstar Games für die Zukunft noch parat hat.