Nachdem in der vergangenen Woche mit dem Bikers-Update eines der größten Updates für GTA Online veröffentlicht wurde, folgen heute nun weitere Inhalte.

Nach 13 neuen Fahrzeuge in der letzten Woche bringt das heutige Update aber dann doch deutlich weniger frischen Content. Immerhin dürft ihr euch aber über zwei weitere neue Fahrzeuge freuen: Daemon Custom und Raptor. Die neue Daemon eignet sich, um jeden Passanten wissen zu lassen, dass ihr der Tradition des Unterwelt-Chics angehört. Die Raptor ist dagegen ein Trike mit Turbomotor.

Neben den beiden neuen Fahrzeugen wurde außerdem auch die sechste Immobilie im Onlinemodus verfügbar gemacht. Zudem wartet ab heute bis zum 24. Oktober eine neue Aktion mit Online-Rabatten auf euch. Wenn ihr euch innerhalb der nächsten beiden Wochen zu einem beliebigen Zeitpunkt in GTA Online einloggt, erhaltet ihr einen schwarzen Western-Hoodie. Außerdem gibt es doppelte GTA$ und RP im neuen Gegner-Modus "Slipstream" sowie eine spezielle Spieleliste mit doppelten GTA$ und RP in einer Auswahl an Stuntrennen. Zwei Premium-Rennen ("Waldlauf" bis zum 17. Oktober und "Doppellooping" vom 18. bis 24. Oktober) und Geldboni bis zum 17. Oktober dürfen ebenfalls nicht fehlen.