Der amerikanische Unabhängigskeitstag steht am morgigen 04. Juli vor der Tür und das gilt es natürlich auch in GTA Online gebührend zu feiern. Dementsprechend hat Rockstar nun spezielle Inhalte und Aktionen angekündigt.

Passend zum Independence Day gibt es ab morgen eine ganze Reihe an passenden Inhalten in GTA Online - inklusive Feuerwerkabschussgerät und Feuerwerk, patriotischem Reifenqualm, Fallschirm-Rauchspuren, Waffen-Designs und mehr.

Auch werden Spieler, die sich vergangene Woche für die Gästeliste registriert haben, mit exklusiven Belohnungen bedacht, nämlich dem orangenen Drahtmodell-Bodysuit und einem Geldgeschenk von 300.000 GTA$. Weitere Belohnungen folgen für diejenigen, die sich zwischen dem 10. und 16. Juli einloggen; in diesem Fall locken der pinke Drahtmodell-Bodysuit und weitere 100.000 GTA$.

40 Prozent Rabatt gibt es im Spiel selbst eine ganze Woche lang auf folgende Independence-Day-Inhalte:

Doppelte GTA$- und RP-Auszahlungen gibt es in dieser Woche auf alle Verkaufsmissionen aus Smuggler's Run und Bikers sowie auf Spezialfracht-Verkäufe. Auf folgende Immobilien und Unternehmen gibt es zudem weiterhin Rabatte:

Das Nachtleben in Los Santos bekommt in Form von Weltklasse-DJs in den neuen Nachtclubs bald Zuwachs.