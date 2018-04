GTA Online erweist sich für Rockstar Games und Take-Two weiter als absoluter Kassenschlager. Kein Wunder, dass regelmäßig neue Inhalte veröffentlicht werden, heute wieder in Form eines neuen Spielmodus.

Mit "Zielscheibenrennen" hat Rockstar Games heute den nächsten neuen Spielmodus in GTA Online freigeschaltet. Dieser wird im Rahmen der aktuellen Southern San Andreas Super Sport Series veröffentlicht und soll euch dazu verleiten, noch mehr Tempo aufzunehmen. Im Kampf um den ersten Platz dreht sich dabei alles um Geschwindigkeit und Präzision.

Im Modus treten Teams bestehend aus jeweils zwei Spielern in einer Reihe von Waffenfahrzeugen gegeneinander an. Einer der beiden klemmt sich hinter das Steuer, der andere hält den Finger am Abzug. Der Schütze muss fortan Zielscheiben mit einem befestigten Geschütz zerstören, während der Fahrer Gas gibt, um die Konkurrenz hinter sich zu lassen und zusätzliche Punkte je Runde zu sammeln. Nach jeder Runde tauschen Schütze und Fahrer jeweils die Rollen. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt die Partie.

Im Spielverlauf lassen sich auch Bonuspunkte verdienen, die Treffsicherheit kann jedoch entscheidende Vorteile verschaffen, denn kleinere Ziele bringen euch mehr Punkte ein, insbesondere wenn ihr genau in die Mitte trefft. Gespielt wird auf sieben Strecken mit einer Auswahl an kampforientierten Fahrzeugen. Dazu zählt auch der Vapid Caracara, der den Weg neu ins Spiel findet. Im Übrigen kann in der neuen Rennserie die ganze Woche lang die doppelte Anzahl an GTA$ und RP verdient werden.

Darüber hinaus gibt es in dieser Woche die folgenden Preisnachlässe im Spiel:

Kampffahrzeuge

Mammoth Avenger – 30 % Rabatt

Limousine mit Bordgeschütz – 30 % Rabatt

Karin Technical Aqua – 30 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

Karin Technical – 30 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

HVY Barrage – 30 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

HVY Insurgent – 30 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

Gepanzerter Brute Boxville – 30 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

Fahrzeugverbesserungen



Waffen- & Fahrzeugwerkstätten für die Mammoth Avenger – 30 % Rabatt

Motoren – 25 % Rabatt

Turbos – 25 % Rabatt

Bremsen – 25 % Rabatt

Getriebe – 25 % Rabatt

Designs – 25 % Rabatt