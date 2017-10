Der Multiplayer-Part GTA Online von GTA V wird mittlerweile schon vier Jahre alt. Das gilt es seitens Rockstar natürlich zu feiern - und Spieler profitieren davon!

In diesem Monat bekommen Spieler von GTA Online zu Ehren des vierjährigen Bestehens des Multiplayer-Parts ein besonderes Geschenk in Form von 400.000 GTA$ von den Machern spendiert. Einzige Voraussetzung: Ihr müsst euch auf den Plattformen PS4, Xbox One oder PC in GTA Online bis zum 06. November einloggen. Die Gutschrift erfolgt dann zwischen dem 06. und dem 13. November.

Außerdem gibt es eine ganze Reihe an Möglichkeiten, wie ihr doppelte GTA$, RP und auch Rabatte einheimsen könnt. Mit dem Vigilante erhält außerdem ein neues Fahrzeug Einzug in das Spiel. Dabei handelt es sich um das ultimative Rachwerkzeug, denn dank seiner Raketenantriebstechnologie und den vorne angebrachten Maschinengewehren verbreitet das Gefährt sprichwörtlich Angst und Schrecken. Der Vigilante kann exklusiv bei Warstock Cache & Carry erworben werden.

Mit "Condemned" erhält ein neuer Gegner-Modus Einzug in Los Santos. Rechtzeitig zu Halloween könnt ihr dabei das Todesurteil über einen unglücklichen Spieler fällen: Sobald der Timer abgelaufen ist, wird dieser Spieler zum Wurmfutter. Sein einziger Ausweg: Die schlechte Nachricht an einen anderen Spieler weiterreichen. Bis zum 06. November gibt es hier doppelte GTA$ und RP. Selbiges gilt im Übrigen auch für die Schmuggler-Verkaufsmissionen bis zum 06. November.

Weitere Rabatte im Zuge der Feierlichkeiten:

Immobilien

Alle Hangars – 30 % Rabatt

Alle Bunker – 30 % Rabatt

Alle Biker-Clubhäuser – 30 % Rabatt

Alle Fahrzeug-Lagerhäuser – 30 % Rabatt

Spezial & Waffenfahrzeuge



Bewaffneter Tampa (beide Preise) – 30 % Rabatt

Halbkettenfahrzeug (beide Preise)) – 30 % Rabatt

Ramp Buggy ((beide Preise) – 30 % Rabatt

Phantom Wedge (beide Preise) – 30 % Rabatt

Ruiner 2000 (beide Preise) – 30 % Rabatt

Autos, Motorräder & Luftfahrzeuge



Vapid Retinue – 30 % Rabatt

Hijack Ruston – 30 % Rabatt

Pegassi Infernus Classic – 30 % Rabatt

Pegassi Vortex – 30 % Rabatt

Nagasaki Shotaro – 30 % Rabatt

Declasse Tornado Rat Rod – 30 % Rabatt

Ocelot Penetrator – 30 % Rabatt

V-65 Molotok (beide Preise) – 30 % Rabatt