Rockstar veranstaltet in GTA Online eine Cross-Over-Aktion mit dem kommenden Red Dead Redemption 2. Dabei könnt ihr euch im Dauerbrenner eine Waffe aus dem kommenden Western-Blockbuster sichern.

Zuletzt war GTA Online ja eher wegen der neuen Nachtclubs und der heißen Partynächte in Los Santos in der Presse. Dieses Mal geht es in Bezug auf den Dauerbrenner von Rockstar Games aber dann doch deutlich rustikaler zu, denn eine Waffe aus dem Western-Titel Red Dead Redemption 2 erhält im Rahmen einer neuen Cross-Over-Aktion Einzug.

Ab sofort könnt ihr in GTA Online demnach das Stein-Kriegsbeil freischalten, das ihr auch auf dem obigen Bild begutachten könnt. Dazu müsst ihr auf eine SMS von Maude warten, der euch einige Kopfgeldaufträge gibt. Die gesuchten Personen müssen anschließend tot oder lebendig zurückgebracht werden, um die Herausforderung erfolgreich abzuschließen und den Fundort der Waffe in Los Santos zu enthüllen.

Sobald ihr die Waffe besitzt, müsst ihr die Nahkampf-Herausforderung erledigen, um euch einen Bonus in Höhe von 250.000 GTA$ zu sichern und das Kriegsbeil zudem im kommenden Red Dead Redemption 2 auf PlayStation 4 und Xbox One freizuschalten.

Falls ihr den Double-Action-Revolver noch nicht entdeckt habt, solltet ihr auf eurem iFruit auf eine E-Mail von vanderlinde@eyefind.com achten, die euch auf eine Schatzsuche zu dieser weiteren Waffe schickt. Die anschließende Kopfschuss-Herausforderung beschert euch einen zusätzlichen Bonus in Höhe von 250.000 GTA$ und schaltet die Waffe für die künftige Verwendung als Revolverheld in Red Dead Redemption 2 auf PlayStation 4 und Xbox One frei.