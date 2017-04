Vorsicht: Euer Geld ist in Gefahr!

Hacken ist GTA Online leider nichts Neues. Durch einen neuen Trick mit der Software „mod menus“ können euch Hacker jetzt aber um eure hart verdienten In-Game-Dollar bringen. So lange das Problem von Rockstar Games nicht gelöst wurde, ist Vorsicht geboten.

Hacker finden immer wieder einen Weg, euch das Leben in GTA Online schwer zu machen. Zuletzt kam ein neuer Exploit für das Third-Party-Programm „mod menus“ in Umlauf. Durch diesen können die dreisten Halunken euch unter anderem um eure hart verdienten In-Game-Dollar bringen. Laut eigener Aussage hat Rockstar den neuen Hack aber bereits auf dem Schirm und arbeitet an einer Lösung.

Ein anderer Nebeneffekt des Exploits ist die Möglichkeit, dass Hacker euch unaufhörlich mit Reputationspunkten vollpumpen und ihr damit in kürzester Zeit um viele Level aufsteigt. Spieler befürchten, dass sie dadurch ins Visier von Rockstar Games geraten könnten und aus GTA Online gebannt werden. Bis die Probleme nicht behoben sind, solltet ihr euch also genau überlegen, ob ihr euch in GTA Online einloggt oder lieber doch erst einmal einen großen Bogen um Los Santos macht.