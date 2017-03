Einige eifrige GTA-V-Fans versuchen die gewaltige Karte aus Red Dead Redemption nachzustellen. Der Name des umfangreichen Projekts? Red Dead Redemption V.

Es war keine einfache Aufgabe, doch nach langer Zeit können die Fans hinter Red Dead Redemption V eine spielbare Beta im Sommer veröffentlichen. Einer der Modder hat bereits rund zwei Jahre in das Projekt gesteckt, bei dem Rockstars Western-Welt in Grand Theft Auto V nachgestellt und zum Laufen gebracht wurde. Angeführt wird die Herzensangelegenheit von dem Programmierer Mr. Leisurewear, der einen Großteil der Red-Dead-Karte bereits in einen funktionstüchtigen Zustand gebracht hat.

Ein weiteres Team an technisch begabten Fans arbeitet an der eigentlichen Erstellung der Map, den Texturen und einem Tag- und Nachtzyklus. Aktuell sucht die Gruppe allerdings noch im GTA-Forum nach weiteren erfahrenen Programmierern, die dazu in der Lage sind, andere Elemente, wie das Bullet-Time-Dead-Eye-Feature zu reproduzieren.

Red Dead Redemption V soll mit den Third-Party-Multiplayer-Clients funktionieren, nicht dem offiziellen GTA Online. Rockstar Games hat Red Dead Redemption nie für PC veröffentlicht, weswegen das Engagement des gesamten Teams durch aus nachvollziehbar ist.