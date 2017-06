Es darf wieder modifiziert werden: Rockstar Games höchstselbst hat dafür gesorgt, dass eine der gefragtesten Mods für GTA V wieder verfügbar ist.

Erst vor wenigen Tagen musste die äußerst beliebte GTA-Mod OpenIV vom Netz. Verwantwortlich dafür war der Hersteller von Grand Theft Auto V, Take-Two, der in den durch die Mod erstellten Inhalten mögliche Verletzungen seiner Rechte sah. Die Fans waren entsprechend verärgert über das Aus, was sich unter anderem in schlechten Kritiken des Spiels auf Steam widerspiegelte.

Doch nun kehrt OpenIV offiziell zurück, und das sogar auf Betreiben von GTA-V-Entwickler Rockstar Games. In einem Gespräch mit Take-Two habe man sich darauf einigen können, die Mod wieder zuzulassen. Gleichzeitig werde der Hersteller auf jedwedes rechtliches Vorgehen gegen dieses oder ähnliche Projekte verzichten, solange es sich dabei um kostenlose Einzelspieler-Inhalte handelt.

Rockstar Games nannte als Begründung für seinen Einsatz pro OpenIV den Glauben an kreative Fan-Inhalte und die dadurch gezeigte Leidenschaft für seine Spiele. Doch das gilt nur für Solo-Zocker: Online-Mods wird Take-Two weiterhin einen Riegel vorschieben (zur Meldung: GTA Online: Take-Two macht Cheating-Mods dicht).