Mit Transform Races hat Rockstar ein neues Update für GTA Online rausgehauen. Und das hat es echt in sich. Das Batmobil, Dogfights und Stuntrennen.

Wer denkt, dass nach vier Jahren langsam mal Schluss mit neuen Inhalten für GTA V wäre, der hat sich geirrt. GTA Online bekommt noch in diesem Jahr eine ganze frische Welle neuer Inhalte. Dabei ist unter anderem von Transformations-Rennen die Rede. Noch im Oktober soll es soweit sein. Dabei wird es möglich sein, während eines Rennens nahtlos zwischen Land-, Wasser- und Luftvehikel zu wechseln, ganz ähnlich wie in Sonic & All-Stars Racing Transformed.

"Springt direkt aus den Kurven eines umkämpften Straßenrennens in der Innenstadt in einen ultraschnellen Jet hoch über Los Santos und fliegt anschließend im Sturzflug mit einem Jet-Ski hinunter in den Raton Canyon. Verwandlungsrennen finden auf neuen und einzigartigen Stuntstrecken mit nahtlosen Übergängen zwischen Land, Wasser und Luft statt. Dabei wird die ganze Bandbreite verfügbarer Fahrzeugtypen durchlaufen - von Supersport- und Geländewagen bis hin zu Booten, Flugzeugen und Helikoptern - und als Zugabe erwarten euch auch noch einige Fallschirmsprünge", heißt es.

Das ist noch nicht alles, Gegen Ende des Jahres wird es auch noch einen Editor geben, mit dem ihr eigene Rennen online erstellen könnt. Bis dahin könnt ihr euch aber zusätzlich noch über das Batmobil freuen, das ebenfalls noch im Oktober verteilt wird. Als wäre das noch nicht genug, stehen auch noch zwei neue PvP-Modi an. In Condemned schlüpft ein Spieler in die Rolle eines Todgeweihten, der seinem Schicksal nur entrinnen kann, wenn er einen anderen zum Tode verurteilt. Der zweite Modus ist Dogfight, in dem ihr euch mit Jets Gefechte am Himmel liefern könnt.

Ist da etwas für euch dabei?