Jedes Jahr ein GTA? Das hält Take-Two-Chef Zelnick für ausgeschlossen. Was theoretisch möglich wäre, würde diese und andere eigene Take-Two-Marken schon in Kürze "verbrennen".

Spielereihen wie FIFA und bisher auch Assassin's Creed oder Battlefield erscheinen im Jahresrhythmus, dagegen vergehen zwischen einem neuen Grand Theft Auto in der Regel viele Jahre. Auf einer Investorenkonferenz erklärte Take-Two-Chef Strauss Zelnick nun, warum man an dieser Strategie festhalte - und dass theoretisch ein jährliches GTA oder Red Dead möglich wäre.

Laut Zelnick würde sich eine jährliche Veröffentlichung der eigenen Marken rechnerisch erst einmal mehr lohnen, auch wenn dadurch die Entwicklerteams verdoppelt werden müssten. "Die Qualität wäre aber fraglich. Und es würde das Risiko mitbringen, dass Kunden von unseren Marken gelangweilt sein könnten", so Zelnick. Eine jährliche Erscheinung würde die Marken abnutzen, bei den Konkurrenten sieht Zelnick oft eine "Verbrennung" ihrer Serien. Take-Two wolle dagegen auf qualitative Beständigkeit setzen.

Statt neue Serientitel im Jahresrhythmus habe sich der Publisher ein anderes Ziel gesetzt: Man wolle zukünftig so viele erfolgreiche Marken etablieren, dass Take-Two in jedem Jahr mindestens einen Blockbuster in den Handel werfen kann. Neben GTA, Borderlands, Civilization oder Red Dead kämen dafür auch Sportspiele über 2K Games in Frage.