Aktuell könnt ihr in GTA Online 435.000 Dollar geschenkt bekommen. Wir verraten euch, was ihr dafür tun müsst.

Es lohnt sich mal wieder, sich in GTA Online einzuloggen. Warum? Auf PlayStation 4, PC und Xbox One erhaltet iher von Rockstar einen sogenannten Steuernachlass in Höhe von 425.000 In-Game-Dollar. Viel mehr als ein Login ist für den Obolus nicht notwendig. Allerdings solltet ihr euch beeilen, denn das Finanzamt gewährt euch den hohen Betrag nur bis zum 30. April. Spätestens im Mai sollte das virtuelle Geld dann auf eurem GTA-Konto sein.

Wenn ihr nach einem weiteren Anlass sucht, euch nochmal in GTA Online einzuloggen, gibt es darüber hinaus ab heute das Tiny-Racers-Update. Spielt ihr noch oder ist GTA V bei euch schon längst in die Mottenkiste gewandert? Was müsste kommen, damit ihr nochmal spielt? Oder wartet ihr bereits auf den Nachfolger? Verratet es uns in den Kommentaren.