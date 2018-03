Wer weiterhin seine Zeit in GTA Online verbringt, der darf sich wieder einmal über frische Spielinhalte freuen. Heute ist der Startschuss für umfassende Renn-Updates zum Multiplayer-Part von GTA V gefallen.

Am heutigen Dienstag ist die "Southern San Andreas Super Sport Series" gestartet und markiert damit den Startschuss für eine Reihe umfangreicher Renn-Updates in GTA Online. Im Zuge dessen soll der immer noch ungebrochen populäre Titel fünf neue Fahrzeuge, neue Renn- und Gegnermodi und viele weitere Inhalte erhalten. Der Release erfolg verteilt über die kommenden Wochen.

Der erste der insgesamt zwei neuen Rennmodi trägt den Namen "Hotring Circuit" und ist ab heute erhältlich. Er wurde speziell für eines der neuesten Fahrzeuge bei Legendary Motorsport entworfen: den Declasse Hotring Sabre. "Hotring Circuit" ist eine Hommage an die klassischen Hotring-Events in Vice City in Kombination mit den Cunning Stunts für GTA Online, bietet Spaß für bis zu 30 Spieler und bringt ab heute bis zum 26. März doppelte GTA$ & RP.

Neben dem Sabre halten weitere Fahrzeuge Einzug in die Autohäuser von Los Santos: die beiden Supersportwagen Overflod Entity XXR und Cheval Taipan sowie der Kombi Vulcar Fagaloa und der Rallye-inspirierte Vapid GB200.

Ab dem 03. April werden dann die "Zielscheibenrennen" als ultimative Herausforderung für Fluchtwagenfahrer und Scharfschützen Einzug erhalten, denn diese erfordern Können in beiden Disziplinen. Es handelt sich um wilde Rennen für bis zu acht Teams mit jeweils zwei Spielern. Die Aufgabe der Schützen ist die Zerstörung von Zielen mit einem befestigten Geschütz, um Punkte zu erzielen. Der Fahrer muss sich währenddessen gegen die Konkurrenz behaupten, um weitere Punkte auf jeder Runde zu ermöglichen.