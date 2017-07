So lässt sich die geheimnisvolle Chilihad-Mission jetzt schon spielen

Letzte Woche löste eine Gruppe namens Team Guru das Rätsel um den Mythos rund um den Mount Chilihad in Grand Theft Auto V. Zu dem Zeitpunkt war es nur möglich, die Mission zu aktivieren, indem man in den Dateien des Spiels rumwerkelte und einige Sachen umschrieb. Jetzt hat das Team allerdings eine Anleitung veröffentlicht, die euch verrät, wie ihr ebenfalls in den Genuss der Alien-Mission kommen könnt. Das ist allerdings kein Zuckerschlecken.

Zu erst müsst ihr 600 Gunrunner-Lieferungen absolvieren. In den Kommentaren wird sogar empfohlen, 601 Lieferungen durchzuführen, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Der nächste Schritt ist dann schon wesentlich simpler. Da müsst ihr dann nämlich einen neuen Supply Run starten, allerdings zwischen 21 Uhr und 23 Uhr. Danach sollte die Chilihad-Mission aktiviert sein und ihr könnt sie zocken.

Der Job kann im Übrigen nur ein einziges Mal mit einem Charakter aktiviert werden. Habt ihr die Mühen auf euch genommen und die Mission aktiviert, ist sie nur das eine Mal spielbar. Danach schaut ihr in die Röhre.