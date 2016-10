Zum dreijährigen Geburtstag des Online-Modus von Grand Theft Auto V bekommt ihr ein wenig Kohle geschenkt. Das Angebot gilt für jede Plattform.

Bereits seit drei Jahren könnt ihr in GTA Online, dem Online-Modus von Grand Theft Auto V, euer Unwesen treiben. Der Geburtstag ist Grund genug dafür, dass Rockstar Games euch ein wenig Geld schenkt.

So könnt ihr euch 250.000 GTA-Dollar sichern. Das Geld wird euch bis 4. November gutgeschrieben, wenn ihr euch bis zum 31. Oktober auf der PlayStation 4, Xbox One oder dem PC in das Spiel einloggt. Außerdem gibt es bis zum 7. November 30 Prozent Rabatt auf folgende Fahrzeuge: