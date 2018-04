Wer die kommenden Tage lohnt es sich wieder besonders, einen Blick in GTA Online zu werfen. Im Rahmen der Schmuggler-Woche warten nämlich nicht nur doppelte GTA$ auf euch.

Unterirdisch tätige Unternehmer in GTA Online profitieren in dieser Woche davon, dass in Bunkern gefertigte Schmuggelware bis 16. April über Gunrunning-Verkaufsmissionen doppelte GTA$ & RP einbringt. Außerdem laufen Forschungen im gleichen Zeitraum 50 % schneller.

Bis zum 16. April können sowohl Fahrer als auch Scharfschützen weiterhin doppelte GTA$ & RP in Zielscheibenrennen verdienen – einem neuen Modus, der erst letzte Woche erschienen ist. Bis zum 16. April könnt ihr sowohl als Fahrer als auch Scharfschützen weiterhin doppelte GTA$ & RP in Zielscheibenrennen verdienen – einem neuen Modus, der erst letzte Woche erschienen ist und der die Renngeschwindigkeit und Schusspräzision von Duos gleichermaßen auf die Probe stellt.

Warstock Cache & Carry

Warstock Cache & Carry bombardiert euch in dieser Woche mit Rabatten auf Fahrzeuge wie dem flinken Dune FAV bis hin zu der mächtigen Kriegsmaschine, die auf den Namen mobile Kommandozentrale hört. Anschließend könnt ihr Rabatte auf MKZ-Zugmaschinen, -Module und die Mk-II-Waffenverbesserungen (verfügbar über die MKZ- bzw. Avenger-Waffenwerkstatt) sowie auf viele weitere Artikel nutzen:

Zugmaschinen für die mobile Kommandozentrale – 30 % Rabatt

Module für die mobile Kommandozentrale – 30 % Rabatt

Mk-II-Waffenverbesserungen – 25 % Rabatt

Vom-Feuer-Flak-Anhänger – 25 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

HVY MTW – 25 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

BF Dune FAV – 25 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

Bewaffneter Declasse Tampa – 25 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

HVY Nightshark – 25 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

Bunker & Upgrades

Ihr müsst euch erst noch einen unterirdischen Schlupfwinkel zulegen? Nutzt satte Rabatte auf ausgewählte Bunker von Maze Bank Foreclosures, oder, falls ihr eure aktuelle Bleibe mit einem neuen Anstrich oder einem neuen Schießstand aufhübschen wollt, könnt ihr bei den folgenden Artikeln einiges sparen:

Farmhaus-Bunker – 50 % Rabatt

Bunker am Thomson-Schrottplatz – 45 % Rabatt

Bunker an der Smoke Tree Road – 40 % Rabatt

Alle Bunker-Verbesserungen – 30 % Rabatt

Alle Bunker-Renovierungen – 30 % Rabatt