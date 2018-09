Pünktlich zum erst kürzlich erfolgten Start der neuen Football-Saison in der NFL ist in GTA Online von Rockstar Games auch ein neuer, passender Gegner-Modus am Start. Dazu locken natürlich auch diese Woche wieder weitere Aktionen, Inhalte und Rabatte.

In dieser Woche bringt Rockstar in GTA Online anlässlich des Starts der neuen Football-Saison einen neuen Gegner-Modus an den Start, der "Running Back (Remix)" heißt. Dabei ist das Erreichen der Endzone immer noch das primäre Ziel. Die Variation besteht nun darin, dass der winzige Panto von einer verbesserten Flotte Tezeracts flankiert und auch angegriffen wird. Pünktlich zum Start des neuen Modus gibt es in den sieben neuen Running-Back-Szenarien bis zum 01. Oktober doppelte GTA$ und RP.

Wer bis zum 24. September den Onlinetitel zockt, der kann sich außerdem das Santo-Capra-Münzen-Design für den HVY Menacer & Pegassi Oppressor Mk II freischalten. Zusätzlich zu doppelten GTA$ & RP für "Running Back (Remix)" erhalten Nachtclub-Besitzer bis zum 24. September einen doppelten Boost der Nachtclub-Beliebtheit, wenn andere Spieler in ihrem Club tanzen. Und wenn ihr in dieser Woche ein paar illegale Geschäfte machen wollte, könnt ihr einen Geschwindigkeitsschub von 25 Prozent auf die Produktion in Nachtclub-Lagerhäusern und Biker-Unternehmen nutzen.

Darüber hinaus gibt es in dieser Woche abschließend noch folgende Rabatte abzustauben:

Warstock Cache & Carry

Declasse Scramjet – 30 % Rabatt

Buckingham Akula – 40 % Rabatt

TM-02 Khanjali – 40 % Rabatt

Zugmaschinen für die mobile Kommandozentrale – 40 % Rabatt

Mammoth Avenger – 40 % Rabatt

HVY Insurgent Pickup – 40 % Rabatt

Legendary Motorsport

Pegassi Zentorno – 40 % Rabatt

Pegassi Tempesta – 40 % Rabatt

Southern San Andreas Super Autos

Gepanzerter Karin Kuruma – 40 % Rabatt

Ubermacht Sentinel Classic – 30 % Rabatt

Maze Bank Foreclosures

Basen – 30 % Rabatt

Hangars – 30 % Rabatt

Bunker – 30 % Rabatt

Spezialfracht-Lagerhäuser – 40 % Rabatt

Biker-Unternehmen – 40 % Rabatt