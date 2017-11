Rockstar bringt auch in dieser Woche wieder einen neuen Inhalt für GTA Online heraus. Unter anderem dürft ihr euch über ein neues Flugzeug, einen neuen Modus und zahlreiche Rabatte freuen.

Wer weiterhin GTA Online zockt, der kann sich mit der P-45 Nokota nun ein neues Flugzeug zulegen. Das neue Vehikel soll euch in die glorreichen Tage der Fliegerei zurück versetzen. Touchscreens und KI-Kram könnt ihr in diesem Baby lange suchen. Holt euch noch heute eure P-45 Nokota – nur bei Warstock Cache & Carry.

Darüber hinaus wartet mit "Dogfight" auch ein neuer Spielmodus, in dem ihr zeigen könnt, was in euch steckt. Was zwischen euch und dem Sieg steht, ist nur der Konkurrent am anderen Ende der Startbahn. Diesen gilt es in einer Reihe von 1-vs-1-Luftkämpfen zu bezwingen, um Punkte für euer Team zu sammlen und eurem Squad zum Sieg zu verhelfen. Weiterhin warten ab sofort bis zum 13. November jeweils doppelte GTA$ und auch RP.

Rabatte könnt ihr in dieser Woche bei Dynasty 8 abstauben. Darüber hinaus gibt es 25% Preisnachlass bis zum 13. November auf die nachfolgenden Items:

DYNASTY 8

25% Rabatt auf Executive-Büro-Renovierungen

25% Rabatt auf Executive-Garagen-Renovierungen

25% Rabatt auf Executive-Fahrzeugwerkstatt-Renovierungen

AMMU-NATION

25% Rabatt auf Körperpanzerung

25% Rabatt auf Munition

SPARANGEBOTE BEI FAHRZEUGEN & MODIFIKATIONEN

25% Rabatt auf den Pegassi Torero (Klassiker)

25% Rabatt auf den Dune FAV (Waffenfahrzeug – beide Preise)

25% Rabatt auf Lackierungen (alle Fahrzeuge)

25% Rabatt auf kugelsichere Reifen

25% Rabatt auf Fahrzeugpanzerung (Land- & Luftfahrzeuge)