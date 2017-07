Wieder hat ein neuer Gegner-Modus seinen Weg in GTA Online gefunden. Der neueste Modus hört auf den Namen Power Mad und wirft euch in Team-Gefechte. Daneben findet auch ein neues Auto seinen Weg ins Spiel.

Rockstar Games fügt unaufhörlich neue Modi in GTA Online ein. Seit heute steht mit Power Mad auch der nächste Gegner-Modus zur Verfügung, indem ihr euch mit bis zu drei Freunden gemeinsam anderen Teams stellt, um die Kontrolle über einen schwer gepanzerten Juggernaut zu bekommen. Dabei gilt es, das ultimative Juggernaut-Power-Up zu bekommen, mit dem ihr euch eine schwergepanzerte, ultimativen Bedrohung verwandelt. Euer Ziel ab dem Zeitpunkt ist es, lange genug am Leben zu bleiben, um einen Punkt zu erzielen.

Neben dem neuen Modus kommt auch ein neues Fahrzeug in Grand Theft Auto 5 zum Einsatz. Der Pegassi Torero, den ihr euch – das nötige Kleingeld vorausgesetzt – ab sofort in die Garage stellen oder damit rumbrettern könnt. Bis zum 31. Juli haben alle Spieler von GTA 5 die Möglichkeit, im Power-Mad-Modus das doppelte an GTA-Dollar und RP zu verdienen.