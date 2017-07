Wer sich weiterhin mit GTA Online beschäftigt, der darf sich über die Veröffentlichung eines neuen Gegner-Modus freuen.

Rockstar hat den neuen Gegner-Modus namens "Overtime Rumble" in GTA Online verfügbar gemacht. Dabei handelt es sich um einen teambasierten Fahrzeug-Remix von Darts, in dem ihr euren Ruiner 2000 auf Plattformen verschiedener Größen landen müsst, die jeweils mit 1 bis 5 Punkten dotiert sind. Für besondere Genauigkeit gibt es in "Overtime Rumble" ab sofort bis zum 17. Juli außerdem auch doppelte GTA$ und RP.

Darüber warten in dieser Woche mit dem neuen Grotti Cheetah Classic ein weiterer klassischer Sportwagen und mit zahlreichen kurzzeitigen Rabatten eine gute Möglichkeit, als CEO eines illegalen Unternehmens den Grundstein für das eigene Imperium zu legen.