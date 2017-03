Ab heute gibt es einen wahren Klassiker und einen spannenden neuen Gegner-Modus für GTA Online. Dabei handelt es sich um den Pegassi Infernus Classic und den sogenannten Resurrection-Modus.

Der Pegassi Infernus blickt auf eine Geschichte zurück, die ziemlich unerreicht ist. Zwar wurde sein Treibstoffverbrauch jüngst als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft und wenn es um Sicherheitsausstattung geht, könnte man auch genauso in einer Splittergranate herumfahren – aber habt ihr gesehen wie umwerfend das Teil aussieht? Der Infernus Classic bringt jedes andere Auto dazu, sich vor Scham auf Nebenstraßen zurückzuziehen und das ist auch richtig so. Jetzt verfügbar in GTA Online bei Legendary Motorsport.

Nichts schweißt ein Team besser zusammen als einen Teamkameraden wieder ins Spiel zu bringen, indem man einem gegnerischen Trottel in den Hinterkopf schießt. Aber das heißt auch, dass es nur einen Weg gibt, um im neuen Gegner-Modus Resurrection zu gewinnen: Wenn ihr sie nicht alle erledigt, können auch sie immer wieder zurückkommen.

Kämpft in diesem neuen Modus an sieben verschiedenen Schauplätzen - inklusive Flugzeugträger, Ron Alternates Windpark und Elysian Island. Mit zwei Teams aus vier bis acht Spielern ist es euer Ziel, das komplette gegnerische Team zu eliminieren, wobei jeder erledigte Gegner einen eurer gefallenen Kameraden wiederbelebt (in der Reihenfolge, in der sie getötet wurden).

Als zusätzlichen Bonus erhalten alle Spieler ab heute doppelte GTA$ & RP in diesem Modus.