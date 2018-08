Neue Woche, neue Inhalte im immer noch angesagten GTA Online! Unter anderem steht euch ein neuer buchbarer DJ zur Verfügung. Und auch ein neues Flugzeug darf nicht fehlen. Hier gibt es alle Details zu den Aktionen dieser Woche!

In GTA Online: After Hours gibt es auch in dieser Woche wieder neue Spielinhalte. Wie offiziell bestätigt wurde, könnt ihr euch mit Dixon einen neuen Resident-DJ sichern. Dieser ist aus Deutschland in Los Santos angekommen und bereichert nun die Underground-Clubszene des Onlinespiels. Wer also das Image seines Ingame-Clubs etwas aufbohren möchte, kann Dixon ab sofort buchen.

Im Los Santos Underground Radio gibt es passend dazu einen neuen Mix von "Tale Of Us" mit einigen Debüt-Tracks, die für das anstehende Album "Afterlight" produziert wurden. Doch nicht nur musikalisch gibt es Neues in GTA Online, auch an der Vehikel-Front! Für Luftunterstützung sorgt künftig die B-11 Strikeforce bei Warstock Cache & Carry; das gute Stück könnt ihr euch auf dem weiteren Bild weiter unten ansehen.

Denn zuvor haben wir noch Infos zu den Rabatten in dieser Woche für euch. So gibt es 25 Prozent Nachlass auf ausgewählte Immobilien, Renovierungen und Erweiterungen. Folgende Rabatte könnt ihr euch bis zum 13. August sichern:

Hangars, Hangar-Werkstatt & Renovierungen – 25% Rabatt

Executive-Büros, Firmengaragen & Renovierungen – 25% Rabatt

Tuningwerkstatt für Executive-Büros – 25% Rabatt

Spezialfracht-Lagerhäuser – 25% Rabatt

Biker-Clubhäuser & Renovierungen – 25% Rabatt

Motorradwerkstatt für Biker-Clubhäuser – 25% Rabatt

Biker-Unternehmen – 25% Rabatt

Bunker & Renovierungen – 25% Rabatt

Nagasaki Buzzard – 25% Rabatt

Nagasaki Havok – 25% Rabatt

Sea Sparrow – 25% Rabatt