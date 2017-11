Take-Two Interactive hat neue Geschäftszahlen vorgelegt und dabei auch frische Verkaufszahlen von GTA V bekannt gegeben. Dabei wurde nun der nächste, ultimative Meilenstein erreicht.

Laut dem Publisher wurde Grand Theft Auto V über alle Plattformen hinweg mittlerweile über 85 Millionen Mal ausgeliefert, seitdem das Action-Epos vor vier Jahren in 2013 veröffentlicht wurde. Seit dem letzten Geschäftsbericht vor einem Quartal sind damit noch einmal fünf Millionen Exemplare dazu gekommen.

Um einordnen zu können, wie beeindruckend diese Zahl ist, muss man sich vor Augen führen, dass GTA V nun auch das ultimative Ziel erreicht hat: Es ist in den USA sowohl in Sachen Umsatz als auch Verkaufszahlen nun das das bestverkaufte Spiel aller Zeiten! Herzlichen Glückwunsch Rockstar und Take-Two!

An anderer Stelle wurde bestätigt, dass NBA 2K18 seit dem Release über sechs Millionen Mal ausgeliefert wurde, was einer Steigerung von 20 Prozent gegenüber dem Vorgänger entspricht. Auch die täglichen Nutzerzahlen sind im direkten Vergleich um 30 Prozent angestiegen. Die nächsten Hoffnungen ruhen nun im HD-Release von L.A. Noire am 14. November für PS4, Xbox One und Switch. Bisher hat sich das Spiel über 7,5 Millionen Mal verkauft. Und 2018 folgt ja dann auch noch Red Dead Redemption 2. Rosige Zeiten also für Take-Two Interactive.

Das äußert sich auch in den Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2018: Der Umsatz stieg um 20 Prozent auf 577 Millionen Dollar (Vorjahr: 479,4 Millionen Dollar).