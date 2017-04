Wir berichteten ja vor einiger Zeit darüber, dass im Rahmen einer großen Modifikation zu Grand Theft Auto V die Map aus Red Dead Redemption nachgebaut wurde. Diese Mod wird nun leider Gottes aber gar nicht erst erscheinen.

Im Sommer dieses Jahres wollten die Macher der Modifikation soweit sein, um die Welt aus dem Western-Hit Red Dead Redemption im Rahmen einer Beta-Version in Grand Theft Auto V verfügbar zu machen. Nun allerdings wurde das Projekt eingestellt, wie das Team von .White nun bestätigte.

Die Mannen hatten ein neues Video der Map-Mod namens Red Dead Redemption V veröffentlicht und dieses wieder aus dem Netz genommen, nachdem man offenbar entweder von Rockstar Games oder Take-Two kontaktiert wurde; spezifischer wurde man in diesem Zusammenhang leider nicht, vermutlich war es aber wohl Publisher Take-Two.

"Ich weiß, dass das eine hart zu schluckende Pille ist, aber wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wurden wir kontaktiert und wir müssen leider mitteilen, dass wir dieses Projekt einstellen müssen", so Mr. Leisurewear von .White in einem Forum. "Vielen Dank Jungs, aber dieses Projekt wird nicht umgesetzt, sorry."