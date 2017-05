GTA V spielt, ganz ohne neue Erweiterung, mal wieder ganz oben bei den Top-Trends auf Twitch mit.

GTA V ist prinzipiell schon ein sehr offenes Spiel, in dem man fast alles tun und lassen kann. Allmählich war dann, trotz einiger Erweiterungen für den Online-Modus, aber doch die Luft raus. Doch jetzt, Jahre nach der Veröffentlichung ist GTA V wieder ein ganz großes Thema auf Twitch. Der Grund dafür sind einige Modifikationen, mit deren Hilfe sich das Rockstar-Game wie ein Rollenspiel spielen lässt.

Mit Mods wie GTA Life könnt ihr in Los Santos ein alltägliches Leben nachstellen. Arbeiten, Geld verdienen, euch Dinge leisten, das Übliche eben. Beispielsweise fahren einige Spieler Touren mit einem LKW um Eisen zu befördern und an Unternehmen zu verkaufen. Noch realistischer wird es, wenn man bedenkt, dass durch die Mod Preise wirtschaftlichen Schwankungen ausgesetzt sind. Wem die Logistik weniger liegt, kann sich als Polizist oder Sanitäter betätigen. Damit geht GTA V inoffiziell einen großen Schritt in Richtung Simulation / Rollenspiel.

Klingt erst einmal langweilig, boomt aber auf Twitch enorm. Damit das Ganze funktioniert und keine Trolle das Spielerlebnis ins Chaos stürzen, wird nicht jeder aufgenommen. Die Server verlangen umfangreiche Bewerbungen, in denen der Charakter mit einer ausgearbeiteten Hintergrundgeschichte vorgestellt werden muss. Darüber hinaus ist eine Aufnahme mit der Verinnerlichung der Spielregeln verbunden, die im Rahmen eines Teamspeak-Interviews abgefragt werden.

Damit das Ganze nicht in trockene Arbeit ausartet, haben sich die Spieler inzwischen gruppiert, um kleine Soaps mit richtigen Publikumslieblingen zu entwickeln. Beflügelt wird das trendige Thema mitunter dadurch, dass Lirik, einer der größten Twitch-Streamer mit über 1,5 Millionen Followern an derartigen Szenen beteiligt ist.

Besondere Beliebtheit hat Trooper Eli Thompson erlangt, der im echten Leben angeblich selbst Polizist war und routiniert genial den Bad Cop mimt. Durch seine herrische Art ist er zu einem echten Publikumsliebling geworden, dessen witzigste Momente in folgendem Video zusammengefasst wurden.

