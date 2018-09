Rockstar spendiert den Spielern von GTA Online in dieser Woche gleich mehrere neue Fahrzeuge. Dazu gibt es wieder Boni und Rabatte satt - wir geben einen Überblick.

Mit dem Benfactor Serrano, dem Karin BeeJay XL, dem Fathom FQ und dem Emperor Habanero hat Rockstar Games in GTA Online in dieser Woche gleich vier neue Fahrzeuge untergebracht, auf die ihr im Spiel zurückgreifen könnt. Diese könnt ihr ab sofort bei Southern San Andreas Super Autos erwerben und euch auf dem Bild weiter unten in dieser Meldung genauer ansehen.

Wer sich an einem beliebigen Zeitpunkt bis zum 17. September in GTA Online einloggt, der kann sich mit dem Gefängnis-T-Shirt für die Nachtclub-Kollektion sowie mit dem mehrfarbigen Design "Sessanta Nove" für die fliegende Kommandozentrale (siehe Bild oben) eindecken.

Ansonsten gibt es natürlich auch wieder doppelte GTA$ und RP abzustauben, diesmal im Arena-Wettkampf "Trading Places (Remix)". In der Rolle des schwer gepanzerten Juggernauts oder der irren Bestie gibt es den Bonus bis zum 17. September. Selbiges gilt auch für die "Konkurrenzkämpfe".

An Rabatten könnt ihr dieses Mal 25 Prozent auf Nachtclubs, Nachtclub-Erweiterungen & -Renovierungen sowie 40 Prozent auf alle Bunker abstauben. Dazu gesellen sich folgende rabattierte Fahrzeuge:

Imponte Deluxo – 25 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

Festival-Bus – 30 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

Pegassi Tezeract – 30 % Rabatt

Lampadati Viseris – 30 % Rabatt

Canis Kamacho – 30 % Rabatt

Ocelot Pariah – 35 % Rabatt

Ubermacht SC-1 – 35 % Rabatt

Grotti Turismo R – 40 % Rabatt

HVY Barrage – 35 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)