Selten wurde um ein Spiel so ein Hype gemacht wie aktuell um 'Grand Theft Auto 4', das Ende April 2008 endlich seinen Weg in die Läden finden soll. Doch was kommt danach? Die Vermutung liegt nahe: natürlich ein fünfter Teil der Serie, und eben darum drehen sich die neuesten Gerüchte, die im Verlauf dieses Wochenendes im Netz aufgetaucht sind.

Das belgische Magazin Play3-Live.com hat angeblich nämlich eine Releaseliste von Take 2 Interactive für das Jahr 2009 erhalten, in der auch der Name 'Grand Theft Auto Sequel' auftaucht. In diesem soll es zurück nach Vice City gehen. Was dran ist? Das ist schwer zu sagen, da selbst die Existenz einer solchen Liste vielleicht etwas zweifelhaft erscheinen dürfte. Allerdings ist auch 'GTA: Vice City' nur rund ein Jahr nach 'Grand Theft Auto 3' erschienen. So ganz von der Hand zu weisen ist das Gerücht also dann auch wieder nicht, wir dürfen also gespannt weiter warten...

( Screenshots aus 'Grand Theft Auto 4' )