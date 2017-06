Ein neues Content-Update für GTA Online ermöglicht euch den Handel mit illegalen Waffen in Los Santos.

Das neue Content-Update, mit dem die Möglichkeit zur Produktion und zum Handel mit illegalen Waffen im großen Stil in Los Santos und Blaine County Einzug hält, wird ab 13. Juni für PS4, Xbox One und PC verfügbar sein. Nachdem Rockstar bereits einige Details und Screenshots zu den neuen Inhalten veröffentlicht hatte, präsentieren das Studio heute den offiziellen Trailer, der einen ersten Vorgeschmack darauf bietet, was euch in GTA Online ab kommender Woche erwartet.

Verschanzt euch in einem unterirdischen Bunker, dezimiert eure Feinde mithilfe einer mobilen Kommandozentrale, stiftet Chaos mit einer Flotte neuer Waffenfahrzeuge und drückt dem Waffenhandel in SA euren Stempel auf.