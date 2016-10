Grand Theft Auto V hat mit Virtual Reality grundsätzlich so gar nichts am Hut, doch das ändert sich in einem nun veröffentlichten neuen Fan-Video.

Die YouTube-Filmemacher von Corridor haben einen neuen Kurzfilm rund um Grand Theft Auto V veröffentlicht. Dabei macht man den Action-Blockbuster von Rockstar kurzerhand zu einem eher futuristischen VR-Titel, also keinem, wie ihr sie heutzutage für Oculus Rift oder PlayStation VR kennt.

Vielmehr macht das Video das Spiel zu einer immersiven VR-Umgebung für ein futuristisches VR-Produkt. Nachdem dieses aufgesetzt wird, wird man direkt in eine lebendige Spielwelt versetzt und kein Geringerer als Steven Ogg, der Darsteller, der Trevor im Spiel verkörperte, nimmt euch mit auf eine Art Tutorial. Das sehenswerte Video könnt ihr euch im Folgenden ansehen.