GTA 4 führte einige kuriose Charaktere ein. Einer der beliebtesten feiert nun sein Comeback in GTA Online.

Mit seiner eigenen GTA-4-Erweiterung, The Ballad of Gay Tony, wurde der gleichnamige Clubbesitzer zu einer der bekanntesten Figuren aus dem GTA-Universum. Im neuesten GTA-Online Update, das After Hours heißt, kehrt der Kultcharakter zurück. Wie es dazu kommt? In After Hours eröffnet Gay Tony zusammen mit euch einen Nachtclub in Los Santos. Und wie wir Tony kennen, geht es darin nicht nur um Musik und Spaß.

Möglicherweise bedeutet das auch, dass das Bahama Mamas in GTA Online eröffnet. Bislang war der Club geschlossen.

In After Hours dreht sich alles darum, einen Nachtclub zu eröffnen und ihn ganz nach Belieben zu gestalten. Damit ihr euer Personal bezahlen könnt, müsst ihr natürlich auch kräftig die Werbetrommel rühren. Der Rest fließt natürlich in eure Tasche. Das neue Update bringt auch einige neue Musiker in das Online-Spiel. The Black Madonna, Dixon, Tale of Us und Solomun sind bereits mit einigen ihrer Songs zu hören. After Hours ist seit heute spielbar.