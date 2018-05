Auch in dieser Woche gibt es wieder Neues in GTA Online zu erleben, dem immer noch sehr erfolgreichen Onlinemodus von Grand Theft Auto V. Die "Business Week" bringt euch neben Rabatten und Boni auch zwei neue Fahrzeuge ein.

Jeder der sich im Rahmen der nun gestarteten "Business Week" in GTA Online einloggt, qualifiziert sich automatisch für eine Belohnung in Höhe von 250.000 GTA$. Darüber hinaus gibt es bis zum 14. Mai zusätzlich 150.000 GTA$ für jeden aufeinanderfolgenden Tag der Woche, an dem ihr euch einloggt. Alle Belohnungen werden zwischen dem 15. und 21. Mai auf euer Konto bei der Maze Bank überwiesen.

Damit aber nicht genug, denn es gibt auch wieder neue Fahrzeuge in GTA Online. Das erste neue Gefährt ist der Overflod Tyrant, ein Zeugnis des menschlichen Erfindungsgeistes. Dieses Fahrzeug könnt ihr bei Legendary Motorsport erwerben und ist auf dem obigen Bild zu sehen.

Die zweite neue Karosse ist der Vapid Dominator GTX, eine Wiedergeburt des klassischen Muscle-Cars. Brachiale Gewalt und Leistung soll das Fahrzeug vereinen und damit amerikanisch angehaucht sein. Den Dominator GTX gibt es bei Southern San Andreas Super Autos zu kaufen.

Und sonst so? Doppeltes Geld und RP könnt ihr dieses Mal in Kontaktmissionen, Rockstar-Stuntrennen und Spezialrennen erwerben. Und natürlich gibt es auch wieder allerhand Rabatte, welche da wären:

Immobilien

Büros – 50 % Rabatt

Alle Yachten & Yacht-Verbesserungen – 50 % Rabatt

Bunker – 40 % Rabatt

Hangars – 40 % Rabatt

Basen – 30 % Rabatt

Auf dem Boden

Mobile Kommandozentrale – 30 % Rabatt

Armored Kuruma – 30 % Rabatt (beide Preise)

Nagasaki Shotaro – 30 % Rabatt (Spiel eine Runde Deadline zum Freischalten.)

HVY Barrage – 30 % Rabatt (beide Preise)

Ocelot Ardent – 30 % Rabatt

BF Dune FAV – 30 % Rabatt (beide Preise)

Bravado-Halbkettenfahrzeug – 30 % Rabatt (beide Preise)

BF Ramp Buggy – 30 % Rabatt

Cheval Taipan – 30 % Rabatt

Ocelot Pariah – 30 % Rabatt

Pegassi Tempesta – 30 % Rabatt

Grotti Cheetah – 30 % Rabatt

Grotti Stinger – 30 % Rabatt

Truffade Z-Type – 30 % Rabatt

In der Luft

Mammoth Avenger – 30 % Rabatt

FH-1 Hunter – 30 % Rabatt (beide Preise)

Buckingham Akula – 30 % Rabatt (beide Preise)

Western Company Seabreeze – 30 % Rabatt (beide Preise)

Fahrzeug-Verbesserungen & -anpassungen



Verbesserungen für die Mobile Kommandozentrale – 30 % Rabatt

Renovierungen für die Mammoth Avenger – 30 % Rabatt

Bennys Verbesserungen – 30 % Rabatt

Motor-Verbesserungen – 30 % Rabatt

Steuerungs-Verbesserungen – 30 % Rabatt

Brems-Verbesserungen – 30 % Rabatt

Getriebe-Verbesserungen – 30 % Rabatt

Turbo – 30 % Rabatt

Federung – 30 % Rabatt

Spoilers – 30 % Rabatt

Mk-II-Verbesserungen – 25 % Rabatt (Kosten, um zu einer Mk-II-Waffe aufzuwerten)