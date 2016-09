Wenige Tage nach der Ankündigung des Biker-DLCs nennt Rockstar Games nun einen konkreten Starttermin.

Schon seit einigen Monaten gab es immer wieder Gerüchte um illegale Motorradclubs, die in GTA Online die Stadt Los Santos noch unsicherer machen werden. Nach der Ankündigung reicht Rockstar Games nun den Starttermin nach: Demnach könnt ihr euren eigenen Club ab dem 4. Oktober 2016 auf dem PC, der PlayStation 4 und Xbox One eröffnen.



Neben Clubs mit bis zu neun Spielern bringt die wie immer kostenlose Erweiterung neue Modi, Fahrzeuge, Waffen, Grundstücke und kosmetische Inhalte mit. Wie das neue Leben in der Unterwelt ungefähr aussehen wird, seht ihr in den folgenden Screenshots: