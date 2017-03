Aktion mit doppelten GTA$ & RP geht in die Verlängerung

Rockstar Games gibt euch noch etwas mehr Zeit, um in GTA Online doppelte GTA$ & RP zu verdienen.

Bei allen allen 20 von Rockstar erstellten Spezialfahrzeug-Rennen aus Cunning Stunts: Special Vehicle Circuit erhaltet ihr noch bis Mittwoch, den 29. März, doppelte GTA$ & RP. Die winken auch bei von Rockstar verifizierten Stuntrennen in "Schwarz und Gelb", "Gordo", "Liebes-Canyon", "Raketenautos" und "Meuys Rundreise."

Zudem gibt es bis auf folgende Fahrzeuge und Garagen 25 Prozent Rabatt bis zum 29. März:

Garagen und Immobilien mit Garage

Bravado Sprunk Buffalo (Sportwagen)

Declasse Drift Tampa (Sportwagen)

Dinka Jester (Sportwagen)

MTL Dune (Dienstfahrzeug)

Ocelot Lynx (Sportwagen)

Wurfwaffen & Sprengstoffe

Seid ihr heiß auf noch mehr GTA$ und RP, solltet ihr euch zu den Premium- und Zeitrennen begeben. In Premiumrennen, die per App "Schneller Job" auf dem Ingame-Smartphone oder über den gelben Auslöser am Legion Square gestartet werden können, erhalten die drei Erstplatzierten GTA$-Gewinne und alle Teilnehmer dreifache RP. Zeitrennen sind über den lilafarbenen Auslöser verfügbar und bieten weitere GTA$- und RP-Gewinne, solltet ihr die Zeitvorgabe unterbieten.

Zeitplan für Premiumrennen:

23.03. – 27.03.: „Pas de Deux“ (für Ruiner 2000) 28.03. – 29.03.: „Inselspringen“ (für Blazer Aqua)

Zeitplan für Zeitrennen

20.03. – 26.03.: „Küste zu Küste“ 27.03. – 02.04.: „Kasino“