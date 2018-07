After Hours: Tale Of Us, Los Santos Underground Radio und mehr!

GTA Online bekommt passend zu After Hours ein paar neue Hits spendiert. Es warten aber auch noch weitere Belohnungen auf euch.

Das italienische DJ-Duo Tale Of Us ist bereit, in eurem Nachtclub aufzutreten. Tale Of Us debütieren mit neuer Musik aus ihrem kommenden Album „Afterlight“ exklusiv in GTA Online: After Hours.

Der Sound der Nachtclubs schwingt mit dem Start der neuen Station Los Santos Underground Radio (LSUR) schon bald durch die ganze Stadt. Diese Woche geht der neue Sender on air mit einem LSUR-Mix von Solomun. In den kommenden Wochen folgen weitere Mixes der anderen Resident-DJs.

Zwei neue Fahrzeuge sind ebenfalls neu in GTA Online: der Enus Stafford und das Luftschiff, jetzt verfügbar bei Legendary Motorsport bzw. Elitas Travel.

Gästelisten-Mitglieder werden außeredem mit einen Geldbonus in Höhe von 100.000 GTA$, den exklusiven T-Shirts von Galaxy & Los Santos Underground Radio sowie exklusiven Designs für den Enus Stafford oder die Patriot-Limousine belohnt.